Um bebê ainda com o cordão umbilical foi encontrado na manhã desta terça-feira (dia 30) em Valença, no meio de um matagal. A criança, um menino, estava enrolada em uma toalha num terreno baldio do Jardim Valença, próximo à obra de um hospital particular.

Uma pessoa que estava cruzando o terreno viu a criança e se assustou. O Samu e a Polícia Militar foram acionados. O bebê foi levado à pediatria do Hospital Escola de Valença, onde foi constatado que ele estava bem.

O caso está sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar da cidade, enquanto a Polícia Civil tenta identificar a mãe. Ela será indiciada por abandono de incapaz. O destino do bebê será definido pelo Juizado da Infância, do Adolescente e do Idoso.