Tentativa de homicídio na Dutra: jovem é alvo de tiros em Porto Real

Uma tentativa de homicídio foi registrada na noite dessa quinta-feira (dia 10), na Rodovia Presidente Dutra, em Porto Real. O fato ocorreu na altura do km 297, próximo ao bairro São José. Por volta das 20h30, a equipe DELTA da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal recebeu informações sobre um veículo Renault Kwid, de cor branca, que estaria parado de forma suspeita na alça de acesso à rodovia, com as portas abertas e um dos pneus furado.

Ao chegar ao local, os agentes constataram que o carro obstruía parcialmente a via e apresentava seis perfurações causadas por disparos de arma de fogo no lado esquerdo. Próximo ao automóvel, foram encontrados diversos cartuchos deflagrados de três calibres distintos: fuzil 5.56, pistola 9 mm e pistola .40.

Apesar dos indícios de intensa troca de tiros, não havia nenhuma vítima no local. Segundo relatos de populares, o condutor do veículo teria fugido a pé pela rua de acesso ao bairro São José e se escondido debaixo de um caminhão estacionado a cerca de 100 metros da rodovia. Marcas de sangue foram encontradas no local indicado.

Ainda de acordo com testemunhas, o homem ferido conseguiu entrar em contato com conhecidos, que o levaram ao Hospital de Porto Real. A vítima foi identificada como um jovem de 23 anos, que deu entrada na unidade com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo (PAF) e, em seguida, foi transferida para o Hospital de Emergência de Resende.

A Polícia Rodoviária Federal isolou a área para o trabalho da perícia, que contabilizou mais de 20 disparos. O caso foi registrado na 100ª DP (Porto Real) como tentativa de homicídio. A Polícia Civil segue investigando o crime.

Foto: Divulgação/PRF