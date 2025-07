Dois suspeitos com mandados de prisão são capturados pela PM no bairro Bom Pastor, em Barra Mansa

Uma ação da Polícia Militar realizada no início da manhã desta sexta-feira (dia 11), no bairro Bom Pastor, em Barra Mansa, resultou na prisão de dois homens apontados como lideranças do tráfico de drogas na região. Ambos estavam com mandados de prisão em aberto. Um terceiro suspeito conseguiu fugir durante a ação, segundo os agentes envolvidos.

De acordo com a corporação, a equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT II) do 28º Batalhão foi até uma residência na Rua Maurício Adriano após receber informações do comando da 5ª Companhia de Policiamento de Área (CPA) sobre o paradeiro dos dois procurados. No local, os policiais montaram um cerco e flagraram um dos suspeitos tentando se desfazer de um rádio comunicador, jogando o equipamento pela janela do banheiro. O aparelho estava sintonizado na frequência utilizada pelo tráfico local.

Os agentes tentaram negociar a rendição do homem, que inicialmente demonstrou estar disposto a colaborar, mas acabou fugindo pelos telhados das casas vizinhas. Ele foi detido logo em seguida e, segundo a PM, apresentava escoriações decorrentes da fuga. Um celular preso à cintura foi encontrado com o suspeito, objeto que, à distância, chegou a ser confundido com uma arma de fogo.

Durante a operação, os policiais também ouviram barulhos vindos de uma casa vizinha e avistaram outro homem, também suspeito de envolvimento com o tráfico e com mandado de prisão pendente, fugindo com o que parecia ser uma pistola nas mãos. Ele conseguiu escapar pelas casas próximas e não foi localizado. No interior da residência de onde teria saído, foram apreendidos mais um rádio comunicador (sintonizado na mesma frequência) e um telefone celular.

Após a primeira prisão, a equipe seguiu até uma praça no mesmo bairro, onde conseguiu localizar o segundo procurado. Ele foi detido sem oferecer resistência e conduzido à 90ª DP, onde teve a prisão confirmada.

Os mandados de prisão dos dois homens estão relacionados ao mesmo processo criminal. Ambos permaneceram presos após a formalização do registro de ocorrência. No total, dois rádios comunicadores e três celulares foram apreendidos durante a operação.