BM: Criminosos furtam objetos litúrgicos da Igreja de São José Operário, no bairro Barbará

A Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda informou, nesta sexta-feira (dia 11), que a Igreja de São José Operário, localizada no bairro Barbará, em Barra Mansa, foi alvo de arrombamento na madrugada do último dia 9. De acordo com relatos, o prejuízo causado pela ação criminosa é estimado em cerca de R$ 20 mil.

Mesmo com sistema de segurança, criminosos invadiram o templo e furtaram diversos objetos litúrgicos da comunidade. Em nota, a Diocese manifestou indignação com o crime:

“A Diocese manifesta profunda indignação e repudia veementemente o arrombamento da Igreja de São José Operário. Ressaltamos que o sacrário não foi violado”, informou a assessoria.

A ocorrência foi registrada na 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa, que providenciou a perícia do local. O caso segue sob investigação.