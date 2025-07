Volta Redonda inaugura novo Cras no bairro Ponte Alta

A Prefeitura de Volta Redonda inaugurou, nesta sexta-feira (11), a nova unidade do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) no bairro Ponte Alta. O espaço público recebeu o nome de Denário Correia, em homenagem a um morador que teve papel fundamental no desenvolvimento da região. O novo Cras vai atender cerca de 2.500 famílias referenciadas, oferecendo serviços essenciais de assistência social.

Com infraestrutura moderna e acessível, a unidade conta com sete salas de atendimento, cozinha, auditório e uma equipe técnica multidisciplinar. Entre os serviços ofertados estão o Paif (Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família), Cadastro Único (CadÚnico), Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e o Programa de Inclusão Produtiva. Os atendimentos incluem ações individuais e em grupo, com foco em acompanhamento psicossocial, orientação sociofamiliar e apoio jurídico.

A obra foi viabilizada por emenda parlamentar do ex-deputado federal Deley de Oliveira. A nova unidade fortalece a rede de proteção social básica da cidade e reafirma o compromisso da atual gestão municipal com a ampliação e qualificação da política de assistência social.

Durante a cerimônia, a secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, destacou que a inauguração representa mais do que infraestrutura.

“Esse espaço simboliza a garantia de direitos, o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e a ampliação de oportunidades para as famílias atendidas. O sucesso do Cras depende da confiança da população e do comprometimento da nossa equipe”, afirmou.

O prefeito Antônio Francisco Neto lembrou o processo de recuperação dos Cras da cidade. Segundo ele, ao reassumir a prefeitura, todas as unidades estavam fechadas.

“Foi graças ao empenho da equipe, especialmente do ex-secretário e atual deputado estadual Munir Neto, que conseguimos reabrir e qualificar os serviços”, disse. Neto também elogiou o parlamentar: “Fui deputado por três mandatos e nunca vi um parlamentar com tanta competência. Só esta semana, Munir conquistou R$ 39 milhões para investir em saúde, educação e assistência social”, destacou o prefeito.

Emocionado, Munir Neto agradeceu a homenagem e lembrou que a construção do Cras Ponte Alta foi iniciada em 2016, ficou paralisada por quatro anos e só foi retomada com a atual gestão. “É gratificante ver esse espaço pronto, acolhedor e com equipes preparadas. Esse Cras é da comunidade. É fundamental que os moradores participem e ocupem esse espaço.”

Além da estrutura física, o Cras Ponte Alta se destaca pela valorização da identidade local. O auditório recebeu o nome de Marilda Oliveira da Silva Nicolau, fundadora do grupo de convivência “Sonho de Viver Ponte Alta”. As salas internas também foram nomeadas em homenagem a lideranças e moradores importantes da comunidade, como João Fidelis, Maria Leopoldina, Marino Clinger e Shirley Aparecida, entre outros. As paredes ganharam grafites e adesivos produzidos por usuários do Serviço de Convivência de Fortalecimento de Vínculo (SCFV) durante oficinas conduzidas pelo professor Marco Antônio.

Durante o evento, a neta de Denário Correia, Amanda Correia Gomes, agradeceu a homenagem em nome da família. “Nosso avô foi um exemplo de dignidade e solidariedade. Estamos emocionados por ver sua história associada a um equipamento tão importante para a cidade.”

A cerimônia reuniu autoridades municipais, representantes da sociedade civil, moradores da Ponte Alta e familiares dos homenageados. Estiveram presentes a coordenadora do Cras, Ingrid Bepler; a diretora do Departamento de Proteção Social Básica, Cristiane dos Santos Alves; a secretária de Esporte e Lazer, Rose Vilela; o secretário de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique; a subsecretária Larissa Garcez; os vereadores Carla Duarte e Nilton Alves de Faria (Neném); além de outros secretários municipais e lideranças locais.

Fotos de Adriana Cópio – Secom/PMVR