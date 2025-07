PRF flagra reboque “clone” sendo transportado em carreta na Dutra, em Barra Mansa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) identificou, na manhã da quinta-feira (dia 10), um reboque “clone” sendo transportado por uma carreta prancha no km 293 da Rodovia Presidente Dutra, na altura do posto da PRF em Floriano, distrito de Barra Mansa. A ação ocorreu por volta das 11h, durante fiscalização de rotina da equipe DELTA da 7ª Delegacia da PRF.

O veículo transportava um reboque do tipo “carretinha”, sem placa de identificação. Questionado, o motorista da carreta afirmou que seguia de Quissamã (RJ) para São Paulo e que o reboque pertencia a um homem que o acompanhava em uma caminhonete Toyota Hilux.

Pouco depois, o suposto dono do reboque, um homem de 64 anos, chegou ao local e se apresentou como proprietário. No entanto, ele não portava a documentação original do veículo, apresentando apenas uma foto da nota fiscal em seu celular. Diante da inconsistência, os policiais realizaram uma inspeção minuciosa no reboque e identificaram sinais claros de adulteração no número do chassi.

Ao consultar os dados do chassi gravado, os agentes constataram que o número correspondia a um reboque devidamente licenciado e emplacado em Lavras (MG), de cor cinza. No entanto, o reboque abordado era preto, o que reforçou a suspeita de clonagem. O homem alegou que havia adquirido o veículo em Quissamã, mas o nome do vendedor fornecido não coincidia com o do proprietário registrado.

A PRF entrou em contato com o verdadeiro dono do reboque original, em Lavras, que confirmou estar com o veículo em sua residência e enviou uma foto para comprovar, condizente com os dados do Detran.

Diante das evidências, os policiais constataram que se tratava de um caso de clonagem de veículo. A ocorrência foi registrada na 90ª DP (Barra Mansa), com base no artigo 311 do Código Penal, que trata da adulteração de sinal identificador de veículo automotor, cuja pena prevista é de reclusão de três a seis anos, além de multa.

Tanto o motorista da carreta quanto o homem que se apresentou como dono do reboque foram conduzidos à delegacia. O reboque “clone” ficou apreendido por adulteração de sinal identificador.

Foto: Divulgação/PRF