Barra do Piraí investe em modernização e transparência nos serviços funerários

O Departamento de Serviços Funerários de Barra do Piraí, vinculado à secretaria municipal de Serviços Públicos, vem passando por uma série de melhorias desde o início da atual gestão. A reestruturação abrange a organização documental, a informatização dos registros e a manutenção dos cemitérios, com o objetivo de oferecer mais agilidade, transparência e respeito às famílias que utilizam o serviço público.

Sob a direção administrativa de Luiz Carlos Gomes, conhecido como Paulista, o setor passou por uma reestruturação que contou com o suporte jurídico da Procuradoria-Geral do Município (PGM). Entre as principais ações, estão a organização documental, a informatização dos registros e a regularização dos cadastros, que resultaram em mais agilidade e controle no atendimento.

“Pessoas de diversas cidades já nos procuraram em busca de documentos de entes queridos. Em um caso recente, o único registro que um familiar conseguiu para comprovar a existência de uma cidadã enterrada no Cemitério Santa Rosa foi justamente um documento que conseguimos recuperar. Por isso, temos muito orgulho dessa conquista. Em apenas sete meses, já alcançamos um resultado tão significativo”, afirmou o diretor.

O trabalho inclui ainda a informatização e regularização dos registros, que proporcionam maior controle e agilidade no atendimento. O departamento também planeja iniciar a atualização dos cadastros para aprimorar ainda mais os serviços.

Além do aspecto documental, a manutenção constante dos cemitérios municipais tem sido prioridade para garantir dignidade e respeito às famílias. “Nosso maior compromisso é garantir que os serviços funerários da rede pública do município sejam conduzidos com todo o respeito e a responsabilidade que esse momento exige”, disse Paulista.

A prefeita Katia Miki (Solidariedade) ressaltou os avanços apesar dos desafios herdados pela atual gestão. “O departamento seguirá totalmente empenhado em oferecer um serviço humanizado e eficiente para a população. Sabemos dos problemas herdados, mas com a determinação da nossa equipe de gestão, os avanços já estão sendo sentidos”, afirmou a chefe do Executivo.