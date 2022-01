Uma operação realizada pela 2ª Cia Independente de Paraty foi deflagrada, nesse domingo (dia 02), com intuito de impedir que uma quadrilha de estelionatários aplicasse golpes na cidade, através de cartões de créditos clonados. De acordo com a equipe, após receber denúncia através do aplicativo de segurança, os agentes verificaram informações de que a quadrilha estaria efetuando reservas em pousadas com os cartões de crédito clonados. Os donos das pousadas se mobilizaram e acionaram a Polícia Militar.

Com isso, as equipes de campo, comunicação social e inteligência, identificaram os proprietários originais dos cartões, com residência no estado do Rio e fora, obtendo dados fornecidos pelos proprietários a fim de localizar os elementos. Os suspeitos foram localizados, presos e apresentados na 167ª DP.