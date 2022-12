Uma ação conjunta da 88ª DP (Barra do Piraí) e da Delegacia da Polícia Federal em Volta Redonda terminou com quatro pessoas presas/apreendidas no fim da tarde de quarta-feira (dia 14), em Barra do Piraí.

Agentes civis e federais apuraram que cédulas falsas de R$ 100 seriam introduzidas no comércio da cidade nos próximos dias.

Além das prisões, houve apreensão de dinheiro falso. Os envolvidos foram capturados no centro e no Morro do Gama e, agora, vão responder por moeda falsa e estão sujeitos a uma pena de até 12 anos de reclusão.

Foto: Divulgação