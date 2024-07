Na manhã desta terça-feira (dia 2), uma operação integrada entre a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), a Polícia Civil (93ª DP) e a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) resultou na prisão de oito pessoas suspeitas de crimes de trânsito. A ação, intitulada “Operação Ponto de Equilíbrio”, também apreendeu 10 veículos (7 motos e 3 carros) e recuperou um automóvel furtado e clonado.

Segundo as investigações, o grupo criminoso cometia crimes de trânsito para postar nas redes sociais, com o objetivo de se promover, captar seguidores e obter ganhos financeiros através da venda de rifas de motocicletas, prêmios em dinheiro e cursos de manobras automobilísticas. Os agentes também encontraram uma moto depenada, motores de veículos e placas adulteradas.

As investigações tiveram início em janeiro deste ano, após a Semop analisar imagens de câmeras de vigilância que mostravam carros e motocicletas praticando manobras ilegais, como “grau” e “cavalo de pau”, nas principais vias da cidade. Essas atividades colocavam em risco a vida da população e o patrimônio municipal.

Com base nessas evidências, o caso foi comunicado à 93ª DP, que identificou os autores dos delitos. As investigações revelaram que o grupo se reunia frequentemente para cometer as infrações e realizar gravações de vídeos, que eram postados nas redes sociais visando lucro financeiro.

Apesar do sucesso da operação, três investigados ainda estão foragidos. As investigações continuam para identificar e responsabilizar outros integrantes que participaram dos crimes de trânsito na cidade.

A operação destaca a importância da cooperação entre as forças de segurança e o uso de tecnologia de vigilância para combater práticas criminosas que ameaçam a segurança pública e a ordem nas vias urbanas.