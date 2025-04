Idoso foragido por estupro é preso no bairro Santa Cruz após denúncia

Um homem de 70 anos, foragido da Justiça por estupro, foi preso nessa quarta-feira (dia 23) por guardas municipais de Volta Redonda. Ele foi localizado em uma casa no bairro Santa Cruz após denúncias anônimas. A prisão aconteceu em uma ação conjunta com a Polícia Civil de Volta Redonda (93ª DP).

Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o idoso escondido dentro de um banheiro no imóvel. Ele foi informado sobre o mandado de prisão, expedido pela Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. O foragido não resistiu à prisão e foi encaminhado à 93ª DP.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a integração entre Guarda Municipal e Polícia Civil e o apoio da população por meio de denúncias.

“Mais uma prisão que retira uma pessoa com pendência criminal das ruas de Volta Redonda e que contou com a integração entre os agentes e o apoio da população, por meio de denúncias. Isso demonstra que as pessoas têm confiado cada vez mais no trabalho das forças de segurança da cidade. Parabéns aos guardas municipais e policiais civis pelo sucesso na investida. De forma cirúrgica e inteligente, a ação aconteceu sem qualquer tipo de efeito colateral”, disse Coronel Henrique.

Foto: Divulgação/Semop