Históricas torneiras de bronze são furtadas de chafariz centenário em Valença

A prefeitura de Valença registrou, nesta quarta-feira (dia 23), um boletim de ocorrência na 91ª Delegacia de Polícia para denunciar o furto de duas torneiras de bronze instaladas no tradicional chafariz da Praça XV de Novembro, no Centro — conhecida como Jardim de Baixo. As peças foram subtraídas em duas ocasiões distintas: a primeira no domingo (dia 20), por volta das 18h, e a segunda na madrugada desta quarta.

As torneiras, de propriedade do município, foram fabricadas há cerca de 175 anos pela extinta Fundição Alegria e Cia, e possuem elevado valor histórico. Segundo o diretor de Parques e Jardins, Octavio Lucas Furtado Stivanin Correa, responsável por formalizar a denúncia, o caso foi registrado e já está sendo investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o secretário municipal de Cultura e Turismo, Antônio Carlos, o chafariz foi construído em 1850 e, por muitos anos, foi a única fonte de água potável na região central da cidade.

“Era ali que as pessoas buscavam água e lavavam suas roupas. As torneiras são de bronze porque esse era o material mais comum no século XIX”, explicou o secretário, que também é professor de história. Em 2023, o monumento passou por uma reforma completa e voltou a funcionar após quase duas décadas sem uso.

A Prefeitura lamentou o ocorrido e reforçou o compromisso com a preservação do patrimônio público. Destacou ainda que avalia medidas para reforçar a segurança em pontos vulneráveis da cidade. No entanto, o local do furto não possui câmeras de monitoramento, o que dificulta a identificação dos responsáveis.

A população pode contribuir com informações que ajudem nas investigações. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque Denúncia (2453-7048), pela 91ª DP de Valença (24 2452-3769), pela Polícia Militar (190) ou pela Guarda Civil Municipal (153).