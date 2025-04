Homem é encontrado morto em quarto de motel em Barra Mansa

Um homem de 33 anos foi encontrado morto na noite desta quarta-feira (dia 23) dentro de um quarto de motel no bairro Assunção, na região Leste de Barra Mansa. O caso foi registrado por volta das 20h, após o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) acionar uma guarnição do 28º Batalhão da Polícia Militar para verificar uma situação suspeita no motel localizado na Rua José Vicente Domingos.

De acordo com informações da PM, um funcionário do estabelecimento relatou que um casal havia entrado na suíte número 80 há mais de 24 horas e não dava sinais de atividade. O veículo permanecia ligado na garagem, e havia vazamento de água por baixo da porta, o que levantou suspeitas.

Sem sucesso nas tentativas de contato, os policiais utilizaram uma escada para acessar a janela do quarto. Ao forçá-la, visualizaram o corpo do homem deitado na cama, aparentemente sem vida e coberto de fezes. Ele estava acompanhado por uma mulher, que foi encontrada em estado de choque.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e esteve no local para os procedimentos de praxe. Após os trabalhos periciais, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda.

As causas da morte ainda serão investigadas pela 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa. Até o momento, a identidade do homem não foi divulgada.