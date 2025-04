Condenado por tentativa de homicídio é preso em Paracambi

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam, na quinta-feira (dia 24), um homem condenado por tentativa de homicídio qualificado. A ação ocorreu em Paracambi, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Segundo as investigações, o crime aconteceu em setembro de 2013, no bairro Âncora, em Rio das Ostras. A vítima estava dentro de um veículo quando foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta, que efetuaram diversos disparos de arma de fogo.​ Ainda de acordo com os agentes, a motivação do crime teria sido desavenças entre facções rivais. O carro usado pela vítima seria semelhante ao veículo utilizado por criminosos que atuam na região, o que pode ter levado ao ataque.

Durante o cumprimento de pena em regime aberto, o condenado violou regras do monitoramento eletrônico e desrespeitou outras determinações judiciais. Ele também é investigado por outras tentativas de homicídio, incluindo um caso ocorrido em Paracambi, em abril de 2014, com o mesmo modus operandi.

A prisão foi realizada após trabalho de inteligência da equipe da DHC. Contra o suspeito, foi cumprido um mandado de prisão condenatória.