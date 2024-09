A Polícia Militar desativou, em Volta Redonda, uma sofisticada central de monitoramento do tráfico de drogas, resultando na prisão de um homem de 34 anos. A operação foi desencadeada após denúncias sobre a venda de entorpecentes no bairro Jardim Cidade do Aço.

De acordo com informações da PM, a investigação começou após o recebimento denúncias detalhadas que apontavam para a comercialização de drogas na região. Quando os policiais chegaram ao local, alguns suspeitos fugiram. Um deles se escondeu em um apartamento, mas acabou detido pelos agentes.

No imóvel, a equipe policial encontrou um computador conectado a mais de 16 câmeras de vigilância estrategicamente posicionadas em diferentes pontos do bairro. O sistema era utilizado pelos traficantes para monitorar a movimentação da polícia e antecipar qualquer ação das autoridades.

A Polícia Militar revelou que o homem preso era o responsável pela central de monitoramento e que, além dos crimes relacionados ao tráfico, ele já possuía um mandado de prisão em aberto por envolvimento com drogas. O suspeito foi levado para a delegacia de Volta Redonda, onde está à disposição da Justiça. As autoridades continuam investigando possíveis conexões e outros envolvidos na operação criminosa.

Foto: Divulgação/PM