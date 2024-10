Uma motocicleta sem placa, com escapamento adulterado (barulhenta) e chassi raspado foi apreendida nesta quarta-feira (30), no bairro Nova Primavera, em Volta Redonda, por agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública, da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). O veículo estava estacionado na rua e foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP).

A motocicleta, que também teve a cor adulterada, ficou apreendida na 93ª DP e vai passar por uma perícia técnica. A apreensão corrobora as ações integradas de combate à circulação de motos sem placa em Volta Redonda, promovidas pela Semop, Guarda Municipal (GMVR), Polícia Militar e Polícia Civil.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, explicou que a atuação com foco nas motocicletas sem placa e outras irregularidades acontece devido ao fato desses veículos normalmente serem utilizados para a prática de crimes.

“A nossa atuação ocorre em situações que possam comprometer a segurança pública de Volta Redonda. Uma motocicleta com escapamento adulterado, chassi raspado e circulando sem identificação acaba sendo um grande risco à população, já que normalmente elas são utilizadas para a prática delituosa pela facilidade na fuga. Nosso objetivo é prezar por uma cidade em ordem e mais segura”, frisou Coronel Henrique.

Canais de denúncias

Para denunciar casos suspeitos, o morador de Volta Redonda pode ligar para os números 153 (Guarda Municipal), 190 (Polícia Militar) e 197 (Polícia Civil) ou 3339-2462 (WhatsApp da Polícia Civil).

Fotos: Divulgação/Semop