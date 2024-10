Um idoso de 76 anos foi detido nesta quarta-feira (dia 30), em Valença, sob a acusação de prática de ato libidinoso em um ônibus da Viação Princesa da Serra, que fazia a rota Cambota-Centro. Segundo informações da Polícia Militar, durante uma operação de rotina, os agentes foram abordados por passageiros que relataram que um homem havia alisado as partes íntimas de duas mulheres que estavam próximas a ele no coletivo. O fato ocorreu enquanto o ônibus se dirigia à rodoviária de Valença.

Após receber as denúncias, a guarnição se deslocou até a rodoviária e localizou as vítimas, que confirmaram os relatos. Uma das vítimas, de 19 anos, declarou que o acusado tocou suas pernas e partes íntimas. A testemunha, de 36 anos, também corroborou a versão, informando que outra vítima havia desembarcado no bairro Benfica e não sabia dar mais detalhes sobre seu paradeiro.

O acusado foi interpelado, mas se negou a prestar declarações sobre os fatos. Em seguida, tanto o autor quanto as mulheres foram conduzidos para a 91ª DP (Valença), onde a situação foi registrado e o idoso autuado conforme o artigo 215-A do Código Penal, referente a atos libidinosos. A filha do detido compareceu à delegacia e foi informada sobre todo o procedimento.