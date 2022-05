A Polícia Militar apreendeu um adolescente de 16 anos após troca de tiros com suspeitos de tráfico, no domingo (dia 29), nas proximidades do Residencial Ingá II, no bairro Santa Cruz.

Os agentes relataram que foram averiguar informações sobre tráfico de drogas, quando foram atacados a tiros. Os criminosos fugiram, mas durante as buscas por suspeitos, eles chegaram ao adolescente. Ele portava 89 pinos de cocaína, um rádio de comunicação e 87 reais.