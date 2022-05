A partir da próxima segunda-feira (dia 6), as unidades de saúde do Rústico, Jardim Belmonte, Jardim Paraíba, Retiro II e São Luiz passarão a ter atendimentos pediátricos das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. A reorganização da rede de Atenção Primária à Saúde busca ampliar os horários de atuação do especialista, aumentando o acesso a pediatras e acabando com a sobrecarga no Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), o Hospital do Retiro. Os detalhes foram discutidos em uma reunião na segunda-feira (dia 30), no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto.

A coordenadora da Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Albanéa Trevisan, explicou que qualquer criança que precise do atendimento, os pais ou responsáveis, podem ir a qualquer uma das 46 unidades básicas de saúde do município para serem atendidos e encaminhados em caso de necessidade, incluindo para o HMMR

“Em nossas 46 unidades, toda criança que buscar atendimento será avaliada e, caso necessário, o atendimento médico, ele será feito por um médico pediatra ou generalista. Já essas unidades que vão ser referências, contaremos com pediatra nestes locais, das 8h às 12h e de 13h às 17h. Se for uma criança em situação de grande urgência, ela será encaminhada para o Hospital do Retiro, que é a unidade referência no atendimento pediátrico de urgência de Volta Redonda”, esclareceu, frisando que esta estratégia foi pensada para cobrir a todas as regiões da cidade.

Albanéa destacou que o ideal é que as pessoas sempre busquem atendimentos nas unidades de saúde mais próximas de onde moram.

“A referência sempre é a unidade do bairro. Até para que o paciente seja encaminhado de uma forma segura, em caso de necessidade. É importante que os pais e responsáveis se vinculem à sua unidade de saúde do bairro, porque o enfermeiro e o médico generalista têm condições de atender a todas as crianças, em sua maioria. Poucos são os casos que eu preciso referenciar essas pessoas para o pediatra”, garantiu.

O prefeito Neto lembrou os esforços para reestruturar a Saúde de Volta Redonda.

“Nos deparamos com atrasos salariais e apenas cinco leitos de Saúde de UTI em plena pandemia de um vírus tão perigoso e traiçoeiro. Impossível combater. Por isso tivemos que colocar a casa em ordem, pagar em dia o funcionalismo público, ao mesmo tempo em que tivemos que reestruturar toda a rede de Saúde. Foi e está sendo um grande desafio, mas que graças ao apoio do governador Cláudio Castro, de parlamentares parceiros de Volta Redonda, estamos conseguimos superar e melhorar os serviços prestados pelo Poder Público”, ressaltou Neto.

