Uma colisão trágica entre um carro de passeio e um ônibus resultou na morte de uma criança de 6 anos na BR-101 (Rodovia Rio-Santos), em Angra dos Reis, na manhã desta quarta-feira (dia 24). O acidente ocorreu na altura do km 500, onde o automóvel invadiu a pista contrária e bateu de frente com o coletivo, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Além da vítima fatal, outras quatro pessoas ficaram feridas no acidente. No carro, estavam a mãe e o irmão da criança, que sofreram ferimentos graves e foram levados ao Hospital Municipal da Japuíba. De acordo com a PRF, o menino não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na unidade médica.

No ônibus, duas pessoas sofreram ferimentos leves e também foram encaminhadas ao Hospital Municipal da Japuíba para receber atendimento.

O acidente provocou a interdição parcial do trânsito na rodovia, causando congestionamentos na região. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

Foto: Reprodução/Redes Sociais