Dutra: Acidente com caminhão interdita totalmente a pista sentido São Paulo, em Resende

Um acidente ocorrido na noite desta segunda-feira (dia 31) na Rodovia Presidente Dutra interditou totalmente a pista sentido São Paulo, na altura de Resende. Um caminhão que transportava carga de discos de freio bateu na divisória da pista no Km 310. Houve derramamento da carga e, com isso, as duas faixas no sentido São Paulo e uma faixa no sentido Rio ficaram interditadas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a carga caiu na pista sentido São Paulo. No entanto, o caminhão parou na faixa da esquerda sentido Rio, interditando-a também. Com isso, o tráfego no sentido Rio flui apenas pela via da direita.

Por volta das 21h30, o site da CCR RioSP, concessionária que administra a rodovia, apontava um congestionamento de sete quilômetros, entre os Kms 304 e 311 do sentido São Paulo.

Foto: Divulgação/PRF