Por meio das secretarias de Ordem Pública e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a Prefeitura de Barra Mansa realizará, nos dias 26 e 27 de julho (sexta-feira e sábado), o 4º Congresso Nacional de Cães de Polícia e o 1º Campeonato K9 de Cães de Polícia, respectivamente. Os dois eventos irão acontecer no Parque Natural Municipal de Saudade.

O congresso terá como tema central ‘É na burocracia e na dificuldade que são forjados os verdadeiros operadores K9’. Haverá diversas palestras apresentadas por importantes nomes da cinotecnia nacional e membros de canis de forças de segurança pública do Brasil.

Já no dia 27, vai acontecer o 1º Campeonato K9 de Cães de Polícia, aberto ao público e gratuito, contando com uma competição entre cães das diversas forças de segurança, nas modalidades Detecção e Intervenção.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

Dia 26/07 (sexta-feira)

07h – Palestrante Cap. PM Italo Mário Scalercio Neto – Batalhão de Ações com Cães – PMERJ (Tema: Emprego de Cães de Detecção em Áreas Conflagradas)

09h – Palestrante Sr. Leandro Luís Lopes– Coordenador do Canil da GCM de Petrópolis – RJ (Tema: Implantação e dificuldade para os operadores K9 nas Guarda Municipais)

10h30 – Palestrante Adestrador e instrutor Fábio Zomer – Centro de Treinamento de Cães Zomer Behavior (Tema: Intervenção Tática K9)

12h às 13h30 – Almoço



13h30 – Palestrantes PRF Fábio Montenegro – Grupo de Operações com Cães da Polícia Rodoviária Federal (Tema: Aquisição, Seleção e Preparação de Cães de Detecção da PRF)

15h – Palestrantes Cap. PM Juliano César Sírio e Cabo PM Ivan Modesto da Silva

Canil Central PMESP / 5BPChq; breve histórico do Canil Central da PMESP e sua atual Operacionalidade; síntese Programa de Treinamento de Cães de Detecção (Tema: A importância Jurídica da Certificação de Cães de Serviço Policial)

17h30 – Encerramento

Dia 27/07 (sábado)

08:30 – 1º Campeonato K9 de Cães de Polícia