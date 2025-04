Preso acusado de abusar de menor de 10 anos em Paraiba do Sul

Policiais civis da 107ª DP (Paraiba do Sul) prenderam, na segunda-feira (dia 31), um homem, de 37 anos, condenado por abusar sexualmente de um menor de 10 anos, crime ocorrido em 2014.

De acordo com as informações, os pais da vítima descobriram que o filho mantinha conversas com conteúdo erótico com o autor. Ele enviava fotos de suas partes íntimas através de uma rede social e solicitava que o menor enviasse imagens com o mesmo teor.

Após trabalho de investigação do Setor de Inteligência, os agentes localizaram o acusado no bairro Amapá, em Paraíba do Sul. O criminoso confessou ter abusado do menor após um culto religioso que ambos frequentavam, na ocasião.