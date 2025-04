Angra dos Reis confirma 2 casos de febre Oropouche

A Prefeitura de Angra dos Reis informa que a Secretaria Municipal de Saúde recebeu, nesta terça-feira (1º), a confirmação de dois casos positivos de febre Oropouche, a partir de exames realizados pelo Laboratório Central Noel Nutels (Lacen/RJ), do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Os pacientes diagnosticados com a doença não precisaram ser internados. Outras seis amostras analisadas pelo Lacen/RJ tiveram resultado negativo para febre Oropouche.

Com as informações disponíveis até o momento, a Secretaria de Saúde descarta uma epidemia da doença em Angra e continua monitorando a situação. Em 2025, até 1º de abril, foram confirmados 984 casos de febre Oropouche em todo o Rio de Janeiro, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde.

A febre Oropouche é uma arbovirose, com sintomas semelhantes aos da dengue e da chikungunya. Ao sentir febre, dores no corpo e dor de cabeça, a recomendação é ir à unidade de saúde mais próxima.

Ao contrário da dengue e da chikungunya, que são transmitidas pelo Aedes aegypti, a febre Oropouche é transmitida pelo inseto conhecido como maruim ou mosquito-pólvora.

As medidas de prevenção incluem usar repelente e roupas que cubram pernas e braços, instalar telas finas em portas e janelas, limpar terrenos e locais de criação de animais, e recolher folhas e frutos que caem no solo.