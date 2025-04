Páscoa e Semana Santa devem aumentar vendas em 5% no comércio de VR; Empreendedores apostam em novidades apesar da alta do chocolate

Tradicionalmente associada à ressurreição de Cristo no cristianismo, a Páscoa também é marcada por encontros familiares e troca de ovos de chocolate, impulsionando as vendas em supermercados, docerias e confeitarias. Empresários do setor alimentício e varejistas apostam em lançamentos e promoções para atrair consumidores, enquanto economistas analisam o impacto da data no comércio, que espera um crescimento nas vendas em relação ao ano anterior. Em Volta Redonda, por exemplo, a venda de chocolates deve ter um aumento de 5% em relação a 2024, segundo estimativas da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-VR).

Vale ressaltar que a Semana Santa também movimenta outros setores, como o de Peixaria, devido à tradição católica de substituir a carne por pescado. Neste segmento, a projeção de crescimento é de, pelo menos, 10% no faturamento durante o período.

“Além disso, muitas famílias aproveitam para se reunir e confraternizar, o que aumenta o fluxo de pessoas nos supermercados e restaurantes. Estamos bastante otimistas com as duas datas”, afirmou Giovane Freitas Ferreira, presidente da CDL-VR.

Para o Sindicato do Comércio Varejista de Bens, Serviços e Turismo (Sicomércio-VR), a Páscoa deve gerar um aumento de 8% no número de empregos em empresas que vendem chocolates ou peixe, a fim de atender à maior demanda dos consumidores.

“Hoje, Volta Redonda possui um mix muito grande de estabelecimentos comerciais que oferecem produtos para todos os preços, o que distribui melhor o fluxo de clientes. Apesar disso, as lojas especializadas ainda contratam temporários para manter a qualidade no atendimento”, explicou Levi Freitas, presidente do Sicomércio-VR.

Segundo o Sindicato, o comércio poderá funcionar normalmente durante os feriados da Semana Santa, Tiradentes e São Jorge, conforme a Convenção Coletiva, sendo obrigatória a retirada do Termo de Adesão.

Empreendedores apostam em novidades apesar da alta do chocolate

A Páscoa vai além das prateleiras do comércio tradicional e se torna uma oportunidade lucrativa para pequenos empreendedores. Com a alta demanda por chocolates artesanais, cestas personalizadas e doces temáticos, muitos apostam na data para impulsionar as vendas e conquistar clientes.

A criatividade e o apelo afetivo dos produtos caseiros têm atraído consumidores em busca de presentes exclusivos, fortalecendo o mercado informal e garantindo renda extra para quem decide empreender.

“A Páscoa sempre foi uma das melhores épocas para nós, confeiteiras, ficando atrás apenas do Natal em termos de vendas. Este ano, confesso que relutei um pouco antes de decidir investir nos chocolates devido à alta nos preços. Mas sei que há uma grande procura, tanto por quem gosta de presentear quanto por aqueles clientes que fazem questão de qualidade. Por isso, mantive meu compromisso de trabalhar apenas com chocolate nobre”, destacou a confeiteira Fernanda Alvarenga.

Apesar dos desafios, a empreendedora está animada para apresentar seu cardápio, que será lançado no dia 1º de abril. “Além dos sabores que já fazem sucesso, como Ferrero Rocher, Ninho com Nutella e Kinder Bueno, trago novidades que prometem conquistar o público: Pistache e Snickers. Também vou preparar sobremesas especiais para o domingo de Páscoa, uma ótima opção para quem quer encerrar o almoço com um toque doce e sofisticado”, adiantou Fernanda, acrescentando que as vendas realmente disparam na última semana.

“O brasileiro tem o hábito de deixar tudo para a última hora e com os chocolates não é diferente. Mas estamos preparados para atender à demanda com muito carinho e dedicação”.