Atenção: Chuva extrema deixa estado do Rio em alerta

O primeiro fim de semana de abril traz uma condição de alerta especial para chuva muito volumosa e preocupante no litoral do estado de São Paulo e no estado do Rio de Janeiro. Volumes de chuva extremos, que poucas vezes ocorrem, devem ser acumulados em 3 dias. Segundo o Climatempo, a estimativa é de que chova 150 mm a 250 mm em grande parte do litoral de São Paulo e do estado do Rio de Janeiro.

Alguns locais como a região de Ubatuba, Angra dos Reis, Paraty e a região Serrana Fluminense podem acumular volumes ainda mais altos, de 250 mm a 350 mm. Ainda de acordo com o Climatempo, a média de chuva para abril nas praias paulistas não passa de 200 mm. Já na cidade do Rio de Janeiro, a média de chuva para abril é pouco acima dos 100 mm.

O Climatempo lança esse alerta especial porque o grande volume de chuva poderá causar muitos transtornos para a população. A orientação é para que as pessoas fiquem atentas aos avisos da Defesa Civil de sua cidade ou estado e às previsões meteorológicas.

Fonte e imagem: Climatempo