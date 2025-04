Mulher dá à luz dentro de ambulância do Samu no acostamento da BR-393, em Três Rios

Um parto de emergência foi realizado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na manhã desta quarta-feira (dia 2) no acostamento da BR-393, na altura do bairro Moura Brasil, em Três Rios. A mãe, Leandra Valéria, de 27 anos, deu à luz ao pequeno Benício, que nasceu saudável, pesando 3,020 kg e medindo 47 cm.

De acordo com os socorristas, o chamado foi feito por volta das 5h da manhã, informando que a gestante, moradora do distrito de Anta, em Sapucaia, estava em trabalho de parto. A equipe se deslocou rapidamente até a residência de Leandra e constatou que as contrações estavam intensas. Diante da situação, os profissionais iniciaram o transporte para o Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios.

No entanto, durante o trajeto, o parto evoluiu e os socorristas decidiram realizar o procedimento dentro da própria ambulância. Às 6h da manhã, o bebê nasceu no acostamento da rodovia, com o apoio da equipe médica.

Após o nascimento, mãe e filho foram encaminhados ao hospital, onde receberam atendimento médico. A unidade de saúde informou que tanto Leandra quanto Benício estão bem e permanecem sob observação.

