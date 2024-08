PSDB e Cidadania formalizam candidatura de Samuca em convenção

PSDB e Cidadania, partidos que formam uma federação, confirmaram na quinta-feira (1º) a candidatura de Samuca Silva para prefeito de Volta Redonda. A convenção, realizada de forma fechada, também definiu o ex-conselheiro tutelar Rodnei de Oliveira (PSDB) como candidato a vice-prefeito. Além disso, foram definidos os integrantes da nominata para vereador, composta por 50% de mulheres e 50% de homens.

Durante o evento, o ex-prefeito Samuca afirmou que aceitou o convite do partido para representar o povo, o trabalhador, o empreendedor e o jovem. “Vamos vencer estas eleições para devolver a esperança à nossa gente e cuidar das pessoas que foram esquecidas nos últimos três anos. Esta cidade precisa retomar seu protagonismo na região e tem perdido várias oportunidades. O que observei nestes três anos foi um descaso com os bairros, falta de planejamento em obras e desperdício do dinheiro do governo do estado”, destacou ele, que ainda precisará de uma liminar para concorrer, devido à sua inelegibilidade, conforme decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O candidato a vice-prefeito, Rodnei de Oliveira, ressaltou que Samuca conduziu um governo focado no cuidado das pessoas durante a pandemia e na atenção a crianças e adolescentes, sendo reconhecido com o prêmio de “Prefeito Amigo da Criança”. Segundo ele, as propostas da nova candidatura visam melhorar a qualidade de vida com iniciativas voltadas à mobilidade urbana, ampliação das áreas de lazer gratuitas e intervenções que impactam diretamente a vida dos moradores e trabalhadores de Volta Redonda.

PSB confirma Arimathéa como candidato à Prefeitura, mas nome de vice segue em negociação

O PSB de Volta Redonda realizou na noite de quarta-feira (31) a convenção municipal da legenda, onde foram confirmados o candidato à Prefeitura e a nominata dos candidatos a vereador. O evento, realizado no Clube do Bocha, na Vila Santa Cecília, contou com a presença dos pré-candidatos da legenda e de seus apoiadores.

Conduzida pela Executiva municipal da sigla, presidida pelo ex-vereador Valnei Saturno, a reunião confirmou Arimathéa como pré-candidato à Prefeitura e oficializou as candidaturas de 22 vereadores. O PSB ainda está em negociações para definir o candidato a vice-prefeito.

O vice-presidente do PSB-RJ e deputado estadual Jari Oliveira destacou a importância de construir uma Volta Redonda sustentável, com respeito ao meio ambiente e com políticas públicas criadas de forma participativa para atender às necessidades da população.

“Tudo na vida é um ciclo que tem início, meio e fim. E, no meu entendimento, é preciso mudar a história de Volta Redonda. Por isso, o PSB está apostando em Arimathéa. A cidade tem a opção de um candidato honesto, digno, preparado e experiente. Devemos deixar a vaidade de lado e nos colocar no lugar do cidadão, do trabalhador que depende de transporte público, das pessoas que aguardam meses para uma consulta especializada na saúde pública, e dos pais que enfrentam a falta de professores e cuidadores nas escolas municipais”, afirmou o parlamentar.

Arimathéa, professor há mais de 30 anos e ex-prefeito de Pinheiral de 2013 a 2016, ressaltou que o PSB apresenta uma alternativa de gestão democrática e participativa para construir uma cidade mais sustentável. “Volta Redonda tem um potencial incrível, com indústria, investimentos e um povo maravilhoso. Mas precisamos construir juntos essa cidade. Hoje, damos mais um passo nessa caminhada para que possamos experimentar novos ares na política de nossa cidade”, disse.

Quem é Arimathéa?

Arimathéa é professor do campus Pinheiral do Instituto Federal do Rio de Janeiro (antigo Colégio Agrícola) desde 1992, atuando nas áreas de Empreendedorismo, Gestão Ambiental, Recursos Hídricos, Reflorestamento, Conservação do Solo e Manejo de Bacias Hidrográficas. Também foi prefeito de Pinheiral de 2013 a 2016.

Ele é diretor do Comitê de Bacias do Médio Paraíba do Sul, conselheiro municipal do Meio Ambiente em Volta Redonda, membro do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e do Comitê de Monitoramento das Áreas de Concessão da Cedae no Estado do Rio.

Neto e Faria buscarão reeleição com apoio de ‘blocão’

O prefeito Neto (PP) e seu vice, Sebastião Faria (PL), buscarão a reeleição em outubro. A oficialização da candidatura da dupla ocorreu na convenção partidária realizada na segunda-feira (29), no Clube Comercial. Com o apoio da máquina pública, eles contarão com um “blocão” formado por mais 10 partidos, além do PP e do PL.

“É o início de uma caminhada que só termina no dia 6 de outubro. Temos de trabalhar muito para mostrar ao nosso povo que a cidade está se recuperando bem, com hospitais funcionando, salários em dia e muitas obras em andamento. Precisamos continuar o trabalho, pois parar ou retroceder não é uma opção viável”, afirmou Neto.

Na mesma segunda-feira, os partidos PSD, MDB, Solidariedade, Agir e DC realizaram suas convenções. Além desses, Neto contará também com o apoio do União Brasil, PDT, Podemos, PRD e Republicanos em sua coligação.

“Ninguém faz nada sozinho, e contar com tanto apoio nos dá a certeza de que estamos no caminho certo. Volta Redonda precisa da união de todas as forças possíveis, e foi isso que buscamos. Agradeço a todos que estão conosco em nossa jornada”, concluiu o prefeito, que, nos últimos quatro anos, administrou um orçamento público total de R$ 6 bilhões.

Candidaturas do PT serão oficializadas em evento nesta sexta-feira

O PT será o último partido a anunciar suas candidaturas para a chapa majoritária, ou seja, para o Poder Executivo, e a nominata para a Câmara Municipal. A formalização ocorrerá nesta sexta-feira (dia 2), às 18h30min, em convenção agendada para a sede do Sindicato da Construção Civil, no bairro Conforto.

Reuniões prévias da executiva do diretório petista na Cidade do Aço, juntamente com o PV e o PCdoB, que compõem a federação, definiram a candidatura de Alexandre Habibe para prefeito e de Drica Bittecourt (PSOL) como vice.

Novo foi o primeiro a confirmar candidatura

O Novo já havia oficializado, em convenção realizada no último dia 20, a candidatura de Mauro Campos à Prefeitura de Volta Redonda para as eleições municipais de 2024. Leandro Souza será o candidato a vice-prefeito na chapa de Mauro. Além disso, o Novo lançou também 20 candidatos ao cargo de vereador em Volta Redonda.

Quem é Mauro Campos?

Mauro José Campos Pereira, mais conhecido como Mauro Campos, tem 64 anos, é engenheiro e empresário do ramo da construção civil. Nascido em Minas Gerais, é pai de cinco filhos e avô de dois netos.

Foi presidente da Associação Comercial de Volta Redonda por três mandatos e do Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário do Sul Fluminense (Sinduscon-SF) por sete mandatos. Também atuou como primeiro tesoureiro da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) e diretor da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).