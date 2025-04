Deputado Vinicius Cozzolino representa a Alerj no Fórum de Juventude da ONU

O deputado estadual Vinicius Cozzolino (União) representou a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) no Fórum da Juventude do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC Youth Forum), realizado entre os dias 15 e 17 de abril, na sede da ONU, em Nova York.

Reconhecido como um dos mais relevantes espaços globais dedicados às políticas de juventude, o evento reuniu representantes das Nações Unidas, governos, cientistas, organizações da sociedade civil e lideranças jovens de diversos países. O objetivo foi discutir estratégias e iniciativas voltadas ao cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A edição deste ano teve como tema central: “A juventude na linha de frente: aproveitando a ciência e a inclusão social para o desenvolvimento sustentável.”

A delegação brasileira foi composta por representantes da Secretaria Nacional da Juventude da Presidência da República, de ministérios do Governo Federal, do Conselho Nacional de Juventude, além de gestores estaduais e parlamentares com atuação destacada na pauta jovem.

“Foi uma honra representar a Alerj em um fórum internacional que trata do presente e do futuro da juventude. Levamos a voz dos jovens fluminenses e compartilhamos as experiências que temos construído no estado do Rio de Janeiro, reforçando nosso compromisso com a inclusão, a ciência e o desenvolvimento sustentável”, destacou o deputado Vinicius Cozzolino.