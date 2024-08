Um fato inusitado foi registrado na quinta-feira (dia 1°) na 93ª DP (Volta Redonda). Um policial militar de São Paulo fugiu da unidade policial enquanto prestava depoimento por suspeita de ameaçar seu tio com uma arma.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima – um idoso de 63 anos – denunciou as ameaças feitas pelo sobrinho, motivadas pela construção de um muro para dividir a casa onde mora da residência da irmã, mãe do suspeito. Os imóveis ficam no bairro Retiro.

O idoso relatou à polícia que o muro foi construído com a autorização da irmã, mas que o sobrinho o derrubou durante uma discussão. O suspeito alegou que sua mãe não concordou com a construção e negou o crime (ameaça).

A Polícia Militar foi acionada e ambos foram levados para a delegacia. No entanto, no momento em que seria interrogado, o suspeito fugiu para o pátio da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Até o momento, ele não foi encontrado.