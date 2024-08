A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou, na noite da quinta-feira (dia 1), um ônibus que realizava o trajeto de São Paulo/SP para Vitória/ES e apreendeu um tablete contendo 2,2 quilos da droga que estava dentro de uma mochila. A ação aconteceu na rodovia Presidente Dutra (BR-116), km 233 da Serra das Araras, em Piraí. Um homem de 50 anos foi preso.

Por volta das 22h, a equipe do Grupo de Operações com Cães da PRF (COG-RJ), abordou um ônibus interestadual em frente à Unidade Operacional da PRF, em Piraí. Iniciados os procedimentos de fiscalização das documentações e vistorias no interior do coletivo, foi encontrada uma mochila escura, identificada pelo cão farejador, no compartimento superior de bagagem sobre a poltrona de um homem.

Através de consultas informatizadas, foi localizado um mandado de prisão contra o portador do material entorpecente por tráfico de drogas expedido em 2021. Ele já havia sido condenado por tráfico de drogas e estava no regime semiaberto no sistema penal do Espírito Santo/ES quando se evadiu.

A ocorrência foi apresentada na 94ª DP (Piraí).