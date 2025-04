Quatro meses depois, Rodrigo Drable é oficialmente nomeado para cargo no governo estadual

Acabou o mistério. Quatro meses após deixar a prefeitura de Barra Mansa, Rodrigo Drable finalmente foi nomeado para exercer um cargo no governo do Estado do Rio de Janeiro. A nomeação foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (dia 8).

Drable vai ocupar o cargo de subsecretário de Estado da Subsecretaria de Articulação Institucional, ligada à Secretaria de Estado do Gabinete do Governador. Ele assume o posto que era anteriormente ocupado por Anderson de Paula Sampaio.

A expectativa sobre o destino político do ex-prefeito vinha se arrastando desde janeiro, quando ele encerrou seu mandato de oito anos à frente da prefeitura. Embora já circulassem rumores sobre uma vaga no governo estadual, a oficialização só veio agora — e coloca um ponto final na especulação.