Vereador Rodrigo Furtado recebe secretário Estadual e presidente da Faetec em Volta Redonda

O vereador Rodrigo Furtado cumpriu, nesta segunda-feira (14), agenda institucional ao lado do secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Anderson Moraes, e do presidente da Faetec, Alexandre Valle Cardoso. O dia começou com um café da manhã no gabinete do prefeito Antônio Francisco Neto, onde foi celebrado o sucesso do programa de refinanciamento de dívidas (Refis), que arrecadou R$ 6,5 milhões para os cofres municipais.

A comitiva visitou pontos estratégicos ligados ao desenvolvimento educacional e científico da cidade. Entre os compromissos, a vistoria da obra do novo Museu da Ciência e Tecnologia, que está sendo construído ao lado do Colégio Getúlio Vargas.

A agenda também incluiu uma visita ao Colégio Cívico-Militar do bairro Açude, que tem se destacado como modelo de ensino disciplinado e de excelência em Volta Redonda.

Para o vereador Rodrigo Furtado, a presença do secretário Anderson Moraes e do presidente Alexandre Valle reforça o compromisso do Governo do Estado com o avanço da educação e da tecnologia no município. “É uma honra poder receber essas autoridades e mostrar de perto os projetos que estão transformando a realidade de Volta Redonda. Estamos trabalhando juntos para ampliar oportunidades e preparar nossos jovens para o futuro”, afirmou Furtado.