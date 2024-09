A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo furtado durante uma operação de policiamento realizada na manhã desta quinta-feira (dia 5) na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O Fusca branco, com placas de Angra dos Reis, foi encontrado abandonado no acostamento, no quilômetro 273 da rodovia

A equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da 7ª Delegacia da PRF estava realizando rondas quando avistou o veículo. Sem a presença de qualquer responsável no local, os policiais realizaram uma verificação da placa do Fusca nos sistemas de consulta disponíveis e descobriram que o carro havia sido registrado como furtado no dia anterior, 4 de setembro, na 93ª DP (Volta Redonda).

Enquanto os policiais ainda estavam no local, o proprietário do veículo, um homem de 48 anos, chegou à cena. Ele relatou que havia estacionado o Fusca na Rua Miguel Couto, no bairro Jardim Amália, próximo ao Hospital Hinja, em Volta Redonda. Ao retornar, por volta das 2h da madrugada do dia 4, descobriu que o veículo havia sido levado e, em seguida, registrou o furto na 93ª DP.

Após a recuperação, o veículo foi encaminhado para a 90ª DP (Barra Mansa), onde a ocorrência foi formalizada e o Fusca devolvido ao proprietário. O homem expressou sua satisfação e agradecimento pela recuperação de seu veículo.

Foto: Divulgação/PRF