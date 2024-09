Guardas municipais de Volta Redonda prenderam nesta quinta-feira (dia 5) um suspeito de furtar canos de prédios localizados no bairro Nossa Senhora das Graças. A captura ocorreu minutos após os agentes serem informados por denúncias em um grupo de WhatsApp criado e gerido pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

Por meio de fotos e características do suspeito, o Setor de Inteligência da Guarda Municipal conseguiu encontrá-lo no bairro Vila Americana. Com o homem os agentes encontraram os canos e um pino de cocaína. O suspeito foi levado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde foi indiciado por furto e posse de droga.

Esse foi o terceiro caso envolvendo furtos solucionado pela Ordem Pública e seus agentes nesta semana. Na quarta-feira (dia 4), uma equipe de operações deteve em flagrante uma mulher furtando cabos de telefonia, na Avenida dos Metalúrgicos, na altura do bairro São Geraldo. A suspeita, em posse de um alicate e um torquês, estava sobre uma árvore cortando os cabos de cobre instalados em postes. A mulher alegou que revenderia o material por R$ 50. A mulher e um homem encontrado próximo ao local foram levados para a delegacia, onde a mulher ficou detida por furto. Já na terça (3), dois homens suspeitos de furtarem cabos de internet também foram detidos.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, parabenizou o trabalho das equipes da GMVR e da Semop, valorizando também o apoio e a confiança da população nas forças de segurança do município.

“Agradecemos o apoio e a confiança dos moradores, que por meio de denúncias nos grupos de WhatsApp tem nos ajudado a pôr fim a esses crimes que ocorrem quando há uma ausência ostensiva das forças de segurança. As ações de fiscalização têm sido intensificadas. Somente nesta semana detivemos quatro pessoas suspeitas. É um crime que causa um prejuízo financeiro grande, mas um prejuízo social maior ainda. Um furto de cabo deixa um bairro inteiro sem luz, inviabiliza o tratamento de saúde de pessoas acamadas, coloca em risco a segurança das vias. Por isso, denunciem. O sucesso da segurança pública só acontece com a participação da sociedade”, afirmou o coronel Henrique.

Além dos grupos de WhatsApp da Ordem Pública, o 153 da GMVR e o 190 da Polícia Militar, denúncias sobre esse tipo de crime podem ser feitas também de forma sigilosa pelos telefones 197 ou 3339-2462 (WhatsApp da Polícia Civil).

Foto: Divulgação/Semop.