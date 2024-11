Durante operação de reforço na segurança das divisas por conta do evento do G20 no Rio de Janeiro e do feriado da Proclamação da República, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo roubado neste domingo (dia 17), na Rodovia Presidente Dutra, em Resende.

A abordagem ocorreu por volta das 13h30, no km 310 da rodovia, quando os agentes observaram uma passageira no banco dianteiro de um VW Gol com uma criança no colo, sem o uso de dispositivos de retenção obrigatórios. O condutor, de 24 anos, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Questionado sobre a procedência do carro, ele afirmou ter trocado uma motocicleta Honda XRE 300 pelo veículo há pouco mais de um mês, sem pagamento adicional.

Durante a inspeção, os policiais constataram adulterações em itens de identificação do veículo, verificando que se tratava de um “clone”. O carro original, abordado pela PRF, de mesma marca, modelo e cor, era registrado em Curitiba (PR) e havia sido roubado em Magé (RJ), no dia 26 de agosto deste ano.

O motorista recebeu voz de prisão pelos crimes de receptação e adulteração de sinais identificadores de veículo. Ele foi encaminhado à 89ª DP (Resende) para os procedimentos legais. O veículo foi recuperado e será devolvido ao proprietário legítimo.