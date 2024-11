Na manhã deste domingo (dia 17), policiais militares em patrulhamento pela Avenida Tenente José Eduardo, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa, recuperaram um veículo Fiat Siena azul, furtado no dia 14 de setembro no bairro Vila Nova.

A guarnição foi abordada por um homem, que reconheceu o veículo como sendo de um parente, furtado há dois meses. Ao localizar o suspeito nas proximidades do carro, os policiais notaram que ele tentou fugir, mas foi capturado.

Na 90ª DP (Barra Mansa), o proprietário do veículo relatou que o furto ocorreu após ele passar mal enquanto dirigia e ser socorrido pelo SAMU. Ao receber alta no dia seguinte, o veículo não estava mais no local onde havia sido deixado.

O suspeito, com passagens por crimes como tráfico de drogas, homicídio e corrupção de menores, afirmou que o carro pertencia a um amigo, sem fornecer detalhes. Ele foi autuado por receptação (artigo 180, §3º, do Código Penal) e responderá em liberdade.

A Polícia Civil investiga o caso para identificar possíveis cúmplices e esclarecer as circunstâncias do crime.

Foto: Divulgação