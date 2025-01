Um jovem de 28 anos morreu na madrugada deste domingo (dia 19), em Barra do Piraí, após receber duas facadas no Centro da cidade. Os suspeitos de terem cometido o crime são dois irmãos gêmeos, também de 28 anos. A Polícia Militar foi acionada para conter um tumulto na UPA de Barra do Piraí mas, ao chegarem ao local, os agentes se depararam com a informação do homicídio.

A vítima havia dado entrada na unidade já com ferimentos fatais, resultantes de duas facadas no peito, sendo uma delas diretamente no coração. Testemunhas disseram aos policiais que o rapaz teria se envolvido em uma discussão com os suspeitos em um trailer. Após o desentendimento, os irmãos teriam se retirado do local e seguido para casa.

No entanto, ao passar pela Rua Célia Diegues Álvares, a vítima teria sido abordada pelos suspeitos, que desferiram as facadas. As testemunhas reconheceram os irmãos como os mesmos envolvidos na briga anterior no trailer.

Duas facas com marcas de sangue foram apreendidas no local do crime e o caso foi registrado na 88ª DP (Barra do Piraí), onde será investigado.

Foto: Divulgação