O empresário Leonardo Teixeira Alves Penha, de 32 anos, proprietário dos restaurantes Kula Gourmet, localizados no Centro e no bairro Ano Bom, em Barra Mansa, morreu no sábado (dia 18) por complicações de saúde. De acordo com informações de amigos, ele foi internado com urgência na sexta-feira (dia 17) no Hospital Santa Maria, após sofrer uma grave crise de pancreatite. Leonardo não resistiu e faleceu no dia seguinte.

Filho de Osias Penha, ex-secretário de Administração no governo de Jonas Marins e também ex-diretor da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) durante a gestão de Rodrigo Drable, Leonardo era conhecido na cidade por seu trabalho como empreendedor e pelo empenho em projetos que visavam o desenvolvimento local.

A Prefeitura de Barra Mansa emitiu uma nota de pesar lamentando a morte precoce e expressando solidariedade à família e amigos. “Leonardo era um empreendedor que acreditava no desenvolvimento do nosso município. Sua dedicação e comprometimento com projetos que promoviam o crescimento de Barra Mansa deixarão uma marca indelével em nossa cidade”, afirmou a nota oficial.

O corpo de Leonardo está sendo velado no Clube Municipal de Barra Mansa, de onde sairá em cortejo às 10h em direção ao Cemitério São Francisco, onde será sepultado às 11h.