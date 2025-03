Rioprevidência alerta que mais de 17 mil pensionistas do Estado não realizaram o recenseamento obrigatório

Apesar do recenseamento de pensionistas do Estado ter se encerrado em outubro de 2024, o Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência) informa que dos 79 mil segurados aptos ao procedimento, 17.723 ainda não cumpriram com a obrigação. Esse grupo de segurados poderá ter o benefício suspenso já nas próximas folhas de pagamento caso a situação não seja regularizada.Para evitar o corte de pagamento ou mesmo restabelecer o pagamento do benefício, os faltosos devem agendar comparecimento a uma das agências ou postos do órgão, por meio do site www.rj.gov.br/rioprevidencia ou pelos telefones 0800-285-8191 (chamadas de telefone fixo) e (21) 3850-3350 (ligações de fixo ou celular).

Após o agendamento, o pensionista deve comparecer na data, hora e local definidos, com os documentos de Identidade (RG), CPF, título eleitoral e comprovante de residência recente. Feita a regularização, a restituição dos valores será efetuada obedecendo ao calendário da folha de pagamentos do Estado.

Para mais informações, como regras para casos de pensionistas acamados, impossibilitados de locomoção e residentes fora do Rio e exterior, acesse www.rj.gov.br/rioprevidencia.