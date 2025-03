Volta Redonda abre 525 vagas para castração de cães e gatos em parceria com a FAA

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (SMPDA) e em parceria com a FAA (Fundação Educacional Dom André Arcoverde), abre 525 vagas de castração gratuita para cães e gatos.

O agendamento deve ser feito pelo responsável do animal a partir desta segunda-feira, dia 17, pelo telefone 3512-8498 – do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) – ou no WhatsApp (24) 99233-4480. Serão atendidos cães e gatos sem raça definida de seis meses a seis anos; outras raças: de seis meses a cinco anos.

As cirurgias começam na próxima segunda-feira, dia 24, e seguem até o dia 28 deste mês. Nesse período o castramóvel da FAA ficará estacionado na Praça Sávio Gama, em frente à prefeitura, no bairro Aterrado.

“Renovamos a parceria com a Fundação Educacional Dom André Arcoverde para 2025. Esse reforço vai nos auxiliar com a demanda das castrações enquanto o Castramóvel Volta Redonda estiver passando por manutenção para futuras ações”, disse o secretário municipal de Proteção e Defesa Animal, Paulinho AP.

Agenda castramóvel FAA

Do dia 31/3 a 4/4, o castramóvel estará em atendimento no Ginásio Amaro Inácio, no bairro Retiro; e no período de 7/4 a 11/4 se deslocará para o ginásio poliesportivo no Santo Agostinho. No ano passado, os locais receberam outras ações da FAA, que retorna para prestar serviço aos animais que ainda não foram castrados.

“Quero ressaltar que o castramóvel vai atender animais de qualquer bairro, não precisa ser onde o veículo estiver. Mas peço que os tutores priorizem o agendamento e compareçam com o seu bichinho no dia e horário combinado”, explicou o secretário.

Secom/PMVR