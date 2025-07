Paulinho do Raio-X, André Corrêa e Severino Dias articulam em Brasília e garantem retomada da concessão da BR-393 já nesta sexta-feira

Após intensa articulação política em Brasília, o vereador Paulinho do Raio-X, o deputado estadual André Corrêa e o ex-prefeito de Vassouras Severino Dias garantiram a retomada imediata da concessão da BR-393, uma das principais rodovias do Sul Fluminense. A medida foi assegurada por decisão liminar do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou o restabelecimento da gestão da rodovia por entender que o encerramento abrupto da concessão, promovido pela ANTT, comprometeu a continuidade dos serviços essenciais, gerou riscos à população e feriu o devido processo legal.

A rodovia, que vinha operando sem os serviços básicos desde a desativação da estrutura anterior, voltará a contar com atendimento médico de urgência, socorro mecânico, segurança viária, caminhões-pipa, manutenção de pista e suporte ao usuário. A expectativa é que todos os serviços sejam restabelecidos já nesta sexta-feira (dia 4).

Em declaração conjunta sobre a retomada da concessão da BR-393, as lideranças políticas da região destacaram o esforço coletivo para reverter o cenário de abandono da rodovia. O vereador Paulinho do Raio-X afirmou: “Não podíamos assistir calados ao abandono de uma rodovia tão estratégica para Volta Redonda e toda a região. Lutamos com responsabilidade para garantir que os serviços retornem com urgência e segurança”.

O deputado estadual André Corrêa reforçou a importância da medida. “Conseguimos reverter uma decisão precipitada que deixou milhares de motoristas à mercê do acaso. Essa conquista representa o compromisso com a vida, com a ordem e com o interesse público”.

Já o ex-prefeito Severino Dias destacou a articulação técnica e política envolvida na ação. “Entramos em campo com firmeza, técnica e articulação. A retomada da concessão traz de volta a dignidade e a segurança para quem depende da BR-393 no seu dia a dia”.

A BR-393 é uma via fundamental para o escoamento da produção, deslocamento intermunicipal e integração regional. Com a atuação política firme e o respaldo do STF, a concessão será restabelecida com foco na prestação de um serviço público eficiente, seguro e contínuo.

Foto: Divulgação