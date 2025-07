Polícia Civil prende três suspeitos de tráfico em Vassouras

Policiais civis da 95ª DP (Vassouras), em conjunto com policiais militares, prenderam três criminosos com drogas, compradas no Rio de Janeiro. Eles foram capturados, nesta quinta-feira (dia 3), na Rodovia Lúcio Meira, na altura do bairro do Trevo do Grecco, em Vassouras.

De acordo com os agentes, após informações de inteligência coletadas na delegacia, os agentes formaram um cerco na Rodovia e capturaram os traficantes. Com eles foram encontrados três celulares e a quantia de R$1.879. Questionado, um dos envolvidos contou que ao ver aproximação das forças de segurança, jogou fora uma carga de droga. Os policiais conseguiram localizar a sacola, com maconha e cocaína, já porcionada para venda.

Os homens foram conduzidos à delegacia e autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.