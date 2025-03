Comunicação Não Violenta foi tema do 2º INTEGRA EGN 

A Escola de Gestão e Negócios (EGN) do UniFOA promoveu mais uma edição do Integra EGN, um evento dedicado a fortalecer a conexão entre ingressantes e veteranos, criando um ambiente acadêmico acolhedor e inclusivo. Em sua segunda edição, o encontro teve como ponto central a comunicação não violenta (CNV), tema fundamental para a construção de relações interpessoais mais saudáveis e produtivas, tanto na vida universitária quanto no mundo dos negócios.

A coordenadora da EGN, Patricia Reis, destaca a importância desse momento para os estudantes. “O evento ‘II Integra EGN: Diálogos Construtivos — Práticas de Comunicação Não Violenta (CNV)’ impacta os estudantes de maneira muito positiva ao promover o desenvolvimento de habilidades essenciais tanto para a vida acadêmica quanto para a futura atuação profissional”, explica. Segundo ela, além de aprimorar a comunicação e liderança, a iniciativa contribui para a construção de uma cultura de respeito e diversidade, tornando os alunos mais preparados para lidar com desafios no mercado de trabalho.

A comunicação não-violenta é um método que enfatiza a empatia, a escuta ativa e a expressão respeitosa dos sentimentos e necessidades. Em um ambiente corporativo, dominar essa habilidade pode ser um diferencial para evitar conflitos, melhorar negociações e promover uma cultura organizacional mais colaborativa. “A CNV favorece o desenvolvimento da empatia, facilita a resolução de conflitos e promove relações mais saudáveis — habilidades fundamentais para profissionais que atuarão diretamente com pessoas”, reforça Patricia.

O professor Edilberto Ventureli, do curso de Publicidade e Propaganda foi quem conduziu a palestra com os estudantes e vê esses momentos como uma oportunidade muito importante, pois proporciona que as pessoas a repensem suas vozes e falas.

“Foi fantástica a entrega e o engajamento dos alunos nas atividades propostas e a coordenadora Patrícia, os professores e os alunos auxiliares me ajudaram muito. A comunicação não-violenta muda padrões, constrói e conecta relações desgastadas em todos os níveis de relacionamento, inclusive profissionais”, disse Edilberto.

Além de promover um aprendizado sobre comunicação eficaz, o Integra EGN também visa facilitar a adaptação dos novos alunos à rotina universitária. O evento proporciona um espaço para que ingressantes troquem experiências com veteranos, criando laços de amizade e apoio mútuo.

“A chegada de novos estudantes é sempre um momento de renovação e enriquecimento. O evento busca facilitar essa transição, criando um ambiente de apoio e troca de experiências, onde os veteranos compartilham suas vivências e orientam os novos estudantes”, completa a coordenadora.

O II Integra EGN visa capacitar os profissionais para que eles cheguem mais preparados para os desafios do futuro, incentivando não apenas o conhecimento técnico, mas também o desenvolvimento de habilidades interpessoais essenciais para uma atuação de sucesso no mercado.