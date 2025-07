AAPVR vai tirar dúvidas sobre descontos indevidos do INSS

Embora o Governo Federal tenha informado que começará a devolução dos valores dos aposentados e pensionistas que tiveram descontos de forma indevida por entidades associativas no dia 24 de julho, muitas dúvidas ainda persistem. Para saná-las, a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda programou um seminário para o dia 14, às 14h30, em sua Unidade Aterrado. O workshop será ministrado pelos professores Valério Pios dos Santos Filho e Gilberto Olímpio

Conforma revelado em audiência de conciliação no Supremo Tribunal Federal, o governo já teria condições de ressarcir “de forma imediata” a cerca de 1,2 milhão aposentados e pensionistas. No entanto, não foi detalhado o total em valor monetário. Estima-se que nove milhões de aposentados tiveram valores descontados.

Segundo o presidente do INSS, Gilberto Waller, os pagamentos serão realizados a cada 15 dias. O plano é usar os recursos oriundos dos próprios empresários e empresas investigadas por envolvimento no esquema. Caso os valores não sejam recuperados, o próprio INSS assumirá o ressarcimento.

O seminário promovido pela AAPVR no dia 14, que será aberto ao público, trará detalhes sobre essas e outras informações. Para o presidente da entidade, Geraldo Vida, eventos, como esse, são importantes para o esclarecimento de todos os interessados. “Este ano, nós estamos dando mais importância a esses encontros como forma de informar e conscientizar os nossos associados sobre os seus direitos. É por isso que instituímos sempre uma palestra, com profissional especializado, em todas as nossas reuniões com os associados, que acontecem na última quarta-feira de cada mês”, explicou.

A Unidade Aterrado fica na Rua 535, bairro Nossa Senhora das Graças, ao lado da Justiça do Trabalho.