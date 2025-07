Cláudio Castro lança aplicativo Celular Seguro RJ, para combater o comércio de aparelhos roubados no estado

O governador Cláudio Castro lançou, nesta terça-feira (1º/07), o aplicativo Celular Seguro RJ. A ferramenta foi desenvolvida pelo Departamento Geral de Tecnologia da Informação e Telecomunicações (DGTIT) da Polícia Civil e permite ao cidadão guardar e consultar o IMEI – número de identificação único de cada aparelho telefônico –, em um só local, analisando se há restrições na base de dados da polícia e da ANATEL. Com a inovação tecnológica, caso haja roubo ou furto do aparelho registrado, ficará mais fácil o bloqueio e restrição ao aparelho roubado.

– Esse aplicativo é mais um marco da modernização do nosso Estado e do fortalecimento da atuação das polícias através da tecnologia. Estamos trabalhando para combater todo tipo de crime, mas estamos muito atentos a enfrentar o que a população teme. Hoje, os celulares guardam dados importantes das pessoas, informações pessoais, além dos recursos financeiros, dados bancários, e o furto e o roubo de celulares é hoje um dos principais motivos de insegurança na população – destacou o governador.

Por medida de segurança e autenticidade do usuário, o acesso ao novo app é realizado através do login no gov.br. A ferramenta pode ser baixada gratuitamente pelos sistemas Android (Play Store) e iOS (Apple Store).

– Os crimes de roubo e furto incomodam muito a população, causando muito transtorno às vítimas. Essa é mais uma importante ferramenta para combater o crime. Com esse aplicativo, a própria população consegue contribuir com a segurança pois, logo que o cidadão adquire um celular, ele consegue verificar se há algum tipo de restrição. O aplicativo é atualizado em tempo real pelas delegacias de todo o estado – explicou o secretário de Polícia Civil, Felipe Curi.

Operação Rastreio

Durante o evento, o governador reforçou a importância da atuação da Polícia Civil, que realizou, nesta terça-feira (1º/07), o “Dia D” da “Operação Rastreio”, para combater roubo, furto e receptação de aparelhos celulares. Foram 53 presos e 453 aparelhos celulares apreendidos até o momento, a operação segue em andamento. Desde o início da operação, em maio, já foram apreendidos cerca de 2,3 mil celulares, consolidando a ação como a maior iniciativa do Rio de Janeiro contra a cadeia criminosa envolvida na subtração de celulares e comercialização dos aparelhos ilícitos.

Os agentes realizaram diversas ações nesse período, especialmente em grandes centros comerciais populares na capital e na Região Metropolitana. Os usuários intimados tiveram 72 horas para devolver os telefones adquiridos de forma irregular. Ao todo, mais de 3 mil pessoas fizeram a entrega, evitando, assim, a responsabilização criminal. O levantamento feito pela Polícia Civil mostrou que 1.094 pessoas foram até as delegacias, o que resultou na entrega de 934 telefones, já que muitas alegaram que já não estavam mais na posse dos aparelhos.