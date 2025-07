Rio das Flores receberá o Festival Sabores do Vale do Café

Nos dias 11 e 12 de julho, Rio das Flores vai receber uma edição especial do Festival Sabores do Vale do Café. O evento, que já passou por Vassouras, Pinheiral e Ipiabas, celebra os cafés especiais, os queijos artesanais e as cachaças premiadas produzidas na região.

Durante os dois dias do festival, o público poderá saborear a qualidade dos produtos regionais e aproveitar apresentações e shows ao vivo (veja a programação no final do texto).

“Seguimos com muito prazer a orientação do nosso secretário Gustavo Tutuca de levar eventos dessa qualidade aos municípios do Vale do Café, gerando empregos e movimentando a economia. Uma das marcas dos festivais é sempre contar com a participação dos produtores que compõem o APL do Vale do Café, e dessa vez não será diferente”, disse o assessor especial da Setur-RJ e coordenador das ações de turismo na região, Wanderson Farias.

O prefeito de Rio das Flores também falou sobre o evento. “Agradeço ao secretário Gustavo Tutuca e ao governo do estado por trazer esse evento para a nossa cidade, promovendo a nossa cultura, incentivando o nosso turismo e valorizando os nossos produtores”, disse o prefeito Rodrigo Cibalena.

O Festival Sabores do Vale do Café tem apoio de Setur-RJ, Sebrae, Sicomércio, Prefeitura de Rio das Flores, Pesagro, Secretaria de Desenolvimento Econômico do Estado do Rio e Secretaria de Agriultura do Estado do Rio.

SEXTA 11 DE JULHO

17:00 ABERTURA INSTITUCIONAL COM A PRESENÇA DE AUTORIDADES

18:30 ABERTURA

19:30 SHOW com TAMBORES DE AÇO

21:30 BANDA ULTRA VOLTS

SÁBADO 12 DE JULHO

16:30 ABERTURA E APRESENTAÇÃO DE JONGO, CAPOEIRA E SAMBA com O GRUPO DO CENTRO CULTURAL NAÇÃO MESTIÇA

19:00 SHOW NOELLE & JUNIOR

21:30 SHOW com RODRIGO MULLER