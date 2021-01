A Polícia Federal abriu nesta sexta-feira (dia 29), por determinação do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), inquérito para investigar a conduta do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na crise sanitária do Amazonas. A investigação deve tramitar no Serviço de Inquéritos Especiais (Sinq) porque Pazuello, na condição de ministro, tem foro privilegiado.

O relator da investigação, Ricardo Lewandowski, afirmou que, considerando a fase inicial das investigações, Pazuello poderá marcar dia, horário e local para ser ouvido em depoimento pela Polícia Federal.

Pazuello é investigado por conta do colapso na saúde pública no Amazonas. Pacientes morreram pela falta de oxigênio nos hospitais e muitos foram transferidos para leitos em outros estados.