Parceria entre vereador Raone Ferreira e deputado federal Lindbergh Farias oferece cursos gratuitos de qualificação em Volta Redonda

Uma parceria entre o vereador Raone Ferreira e o deputado federal Lindbergh Farias está trazendo uma excelente oportunidade de capacitação profissional gratuita para os moradores de Volta Redonda. Com o repasse de uma emenda parlamentar no valor de R$ 600 mil, está sendo implantado na cidade o projeto “Qualifica Impacto Comunidades”, que oferece cursos gratuitos de curta duração.

A iniciativa é fruto de um projeto do Governo Federal, coordenado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), em parceria com a Softex e o Instituto Ensaio Rua. O objetivo é o de promover inclusão digital, qualificação profissional e geração de renda, preparando jovens e adultos para o mercado de trabalho e para o empreendedorismo.

O vereador Raone Ferreira foi o responsável por articular a vinda do projeto para Volta Redonda, reafirmando seu compromisso com a educação e com a promoção de oportunidades para a juventude.

“Trazer cursos como esses para nossa cidade é investir no presente e no futuro. A educação transforma realidades, e é isso que buscamos com esse projeto: mais dignidade, mais inclusão, mais esperança”, destacou Raone, salientando a importância da parceria com o governo federal.

Estrutura moderna e cursos aprovados

O programa está sendo realizado na recém-implantada Escola Qualifica&Inovação, no bairro Aterrado, que conta com salas equipadas, computadores novos e um espaço totalmente preparado para receber os alunos com conforto e qualidade.

Ao todo, são 17 cursos gratuitos, distribuídos em 42 turmas, entre eles: Marketing Digital e Social Media; Fotografia, Vídeo e Canva para Redes Sociais; Inteligência Artificial na Prática, Gestão Financeira para Negócios, AutoCAD para Iniciantes – Do Zero ao Projeto, entre outros. Alguns dos cursos já começaram, e os participantes têm aprovado a iniciativa, elogiando a qualidade dos conteúdos e a estrutura oferecida.

Inscrições abertas

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo formulário online:

https://forms.gle/ydw7VcE3rLzXuKFw8