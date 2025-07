TSE determina nova eleição para prefeitura de Três Rios 

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou, por unanimidade, a realização de novas eleições para os cargos de prefeito e vice-prefeito de Três Rios. A decisão foi tomada nesta terça-feira (dia 1º) após a Corte confirmar a inelegibilidade de Joacir Barbaglio, candidato mais votado nas eleições municipais de 2024, que teve seu registro de candidatura indeferido por conta de condenações por improbidade administrativa.

O político, que presidiu a Câmara Municipal de Três Rios em 2019, teve as contas de gestão rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ). Apesar disso, conseguiu disputar o pleito sob liminar, conquistando mais de 60% dos votos válidos. No entanto, a decisão provisória que permitiu sua posse foi revogada em junho deste ano e ele acabou afastado do cargo.

O processo teve início em março e foi concluído na última sessão do primeiro semestre forense do TSE, após o voto do relator André Mendonça ser acompanhado por todos os ministros. A Corte reiterou que a validade da documentação apresentada para registro de candidatura deve ser considerada com base na data do primeiro turno, posição já adotada em casos semelhantes.

Atualmente, o comando da prefeitura está com o presidente da Câmara de Vereadores, que assumiu interinamente no dia 10 de junho. A Justiça Eleitoral ainda não definiu a data para o novo pleito.